ROMA, 16 GEN - Sarà una terna per la prima volta tutta al femminile quella che dirigerà Napoli-Cremonese, partita degli ottavi di finale di Coppa Italia in programma domani alle ore 21 allo stadio Diego Maradona. Maria Sole Ferrieri Caputi sarà l'arbitro della gara coadiuvata dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trascatti. A completare la squadra arbitrale Di Bello come quarto uomo, Marini al Var e Muto per l'Avar.

