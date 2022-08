Coppa Italia: Salernitana ko, all'Arechi passa il Parma

SALERNITANA, 07 AGO - Il Parma batte 2-0 la Salernitana e prosegue il suo cammino in Coppa Italia: i ducali nel prossimo turno affronteranno il Bari. All'Arechi succede tutto nella ripresa. Nei primi 45', infatti, la Salernitana produce di più senza, però, riuscire a sfondare. Ribery prova ad illuminare ma negli ultimi sedici metri i granata peccano d'imprecisione. Il Parma, che in apertura non sfrutta un'indecisione difensiva tra Mantovani e Sepe, prova a colpire soprattutto di rimessa. Mihaila (37') ci prova con un tiro a giro che termina a lato d'un soffio. Le cose migliori per la formazione di Pecchia capitano nella ripresa. Romagnoli (12') centra in pieno la traversa sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Juric che sulla ribattuta calcia a lato. Due minuti dopo arriva il vantaggio: Sepe respinge un tiro dal limite di Bernabé, sulla sfera si avventa il neo entrato Camara che deposita in fondo al sacco. Il Parma legittima il vantaggio e al 29' trova anche il raddoppio con Mihaila che, approfittando di un errore di Capezzi, entra in area e batte il portiere della Salernitana. Al triplice fischio a far festa è la formazione emiliana che annulla il divario di categoria e prosegue il suo cammino in Coppa Italia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA