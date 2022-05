Corri Catania 2022 rinviata a domenica 15 maggio

La Corri Catania rinviata a domenica 15 maggio. Una decisione sofferta arrivata dopo le ultime previsioni meteo che prevedono per domani forte piogge sul capoluogo etneo. A causa delle avverse condizioni meteo, ieri gli organizzatori dell’Asd CorriCatania hanno comunicato la sospensione della corsa-camminata di solidarietà che avrebbe dovuto svolgersi domani lungo le vie cittadine con partenza da piazza Università.

<A causa delle avverse condizioni meteo previste - si legge nel comunicato degli organizzatori - l’Asd CorriCatania comunica la sospensione della corsa-camminata di solidarietà che avrebbe dovuto svolgersi domenica prossima (8 maggio) lungo le vie cittadine con partenza da piazza Università. Si comunica, pertanto, la riprogrammazione dell’evento “Corri Catania” 2022, già concordata con l’Amministrazione Comunale, a domenica 15 Maggio con partenza alle ore 10 da piazza Università>. <Corri Catania è una grande festa aperta a tutti - aggiungono gli organizzatori dell’Asd Corri Catania e non vogliamo che il brutto tempo la possa rovinare. Per questo, d’accordo con l’Amministrazione Comunale, abbiamo individuato domenica 15 maggio come la giornata nella quale riprogrammare la corsa-camminata che si svolgerà lungo il percorso già individuato lungo le strade del centro cittadino. Dopo due anni di stop, vogliamo ripartire nel migliore dei modi per regalare a tutte le persone che hanno già aderito a Corri Catania, assicurandosi il kit 2022, una domenica speciale. C’è, così, una settimana in più per prendere maglietta, sacca e pettorale, sostenere il progetto solidale e portarsi al via domenica 15 maggio>.

Al Corri Catania Village le attività continuano con esibizioni di atleti e atlete di diverse discipline e dopo la Street Soccer Cup e l'Handball Time curato dalla Figh Sicilia diretta da Sandro Pagaria , c'è stata la premiazione del concorso di disegno e creatività “Colori e Parole”, al quale hanno aderito oltre 120 classi di scuole di Catania e provincia, ha aperto la giornata all’insegna della gioia e dell’emozione. In un clima di festa, con tanti alunni e alunne, docenti, genitori e amici ad animare la platea. Per la primaria il primo posto è andato alla classe 3ª della Scuola Maddalena di Canossa. Per la secondaria di primo grado vittoria alla classe 1ª D dell’Ic Vespucci-Capuana-Pirandello.

Tanta curiosità e apprezzamento anche per gli stand (aperti anche oggi) che con le loro attività stanno animando le giornate al Village: Comer Sud; Centro Sicilia, Rio Mare, Glorioso, Haus, Altair Club; Coldiretti Catania; Pan del Sole; Però ludoteca e Happy Giocattoli.

