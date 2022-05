Corri Catania: domani è il grande giorno

Domani sarà la domenica di Corri Catania! Alle 10 in punto da piazza Università scatterà la 14ª corsa-camminata di solidarietà aperta a tutti che vedrà al via sportivi, famiglie, bambini, anziani, disabili, giovani e meno giovani che saranno i veri protagonisti della giornata.

Nel fotoservizio di Orietta Scardino il Corri Catania Village in piazza Università da dove domani alle 19 partirà la 14ª edizione della corsa camminata

Indossando la maglietta bianca con l’omino simbolo dell’evento, il serpentone dei partecipanti invaderà festosamente il centro cittadino con la voglia di condividere una mattinata all’insegna dello sport, del divertimento, del benessere e della sportivi, famiglie, bambini, anziani, disabili, giovani e meno giovani saranno i veri protagonisti .

IL PROGETTO “OFFICINA DELLA SALUTE”. L’evento, organizzato dall’Asd CorriCatania, con il patrocinio del Comune di Catania, torna dopo due anni di stop, lungo un percorso di 5 km che tocca alcuni dei punti più belli della città: si respira aria di attesa e il desiderio di vivere una domenica speciale e solidale a sostegno del progetto “Officina della Salute”, finalizzato all’allestimento del primo ambulatorio medico solidale della Croce Rossa Italiana-Comitato di Catania, per l’assistenza sanitaria a favore delle famiglie economicamente fragili e delle persone in stato di necessità, è l’obiettivo solidale di quest’anno. Un ambulatorio, che offrirà visite mediche di base e specialistiche grazie ai medici volontari e che vuole essere uno spazio di tutela e promozione della salute rivolto a persone che versano in condizione di grave disagio economico.

IL PERCORSO 2022. “Catania corre per Catania”, lo slogan della corsa-camminata domani si trasformerà in realtà e, partendo da piazza Università ci si muoverà, a passo libero, lungo via Etnea, via Argentina, via Sant’Euplio, viale Regina Margherita, via Tomaselli, via Santa Maddalena, via Sant’Elena, via Crociferi, piazza San Francesco, via della Lettera, piazza Mazzini, via Auteri, via Transito, via San Sebastiano, piazza Federico di Svevia, via Grimaldi, via Plebiscito, via Cristoforo Colombo, via Alcalà, piazza Borsellino, Villa Pacini, Porta Uzeda, piazza Duomo, via Etnea per far ritorno in piazza Università.

I PROVVEDIMENTI DEL COMUNE Di CATANIA PER IL TRAFFICO. Il Comune di Catania, per consentire in sicurezza e nell’interesse pubblico lo svolgimento della manifestazione, con un apposito provvedimento, con effetto limitato a domenica 15 maggio ha istituito: 1) il divieto di transito (sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti) dalle 8 alle 14 per tutti i veicoli, eccetto quelli degli addetti alla manifestazione, dei mezzi di soccorso in emergenza e delle Forze dell’Ordine, nel percorso della corsa-camminata; 2) dalle ore 0.00 alle ore 14.00 e comunque sino a cessate esigenze, è istituito divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli destinati al Posto Medico Avanzato in via Carlo Felice Gambino, nell’area destinata a parcheggio delimitata a nord dalla via Carlo Felice Gambino ed a ovest dalla via Paternò; 3) dalle ore 0.00 alle ore 14.00 e comunque sino a cessate esigenze, è istituito divieto sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto quelli destinati al Posto Medico Avanzato in via Carlo Felice Gambino, nell’area destinata a parcheggio delimitata a nord dalla via Carlo Felice Gambino ed a ovest dalla via Paternò;

Lo stesso provvedimento sospende le precedenti ordinanze o atti in contrasto con la presente determina.

APERTO IL VILLAGE. E stamattina in piazza Università ha riaperto il Corri Catania Village, anteprima della corsa-camminata con attività sportive, danza, musica e intrattenimento e con la possibilità di assicurarsi il kit con maglietta, sacca e pettorale per portarsi al via di Corri Catania 2022.

