Costarica prolunga fino al 2026 il contratto del ct Suarez

SAN JOSE, 09 AGO - Il contratto del colombiano Luis Fernando Suarez, ct del Costarica che si appresta a disputare i Mondiali in Qatar, è stato prolungato fino alla prossima edizione del torneo iridato, quella che Usa, Canada e Messico ospiteranno nel 2026. Lo ha annunciato il presidente della federcalcio del paese centroamericano, Rodolfo Villalobos, nel corso di una conferenza stampa. "Rimarrà con noi fino al Mondiale che disputeremo nel 2026", ha detto il dirigente dando quasi per scontato che i 'Ticos' si qualifichino, evento probabile visto che i tre paesi organizzatori, facenti anche loro parte della zona Concacaf, saranno ammessi di diritto. "Spero che i prossimi quattro anni siano fruttuosi per il calcio e per la nazionale del Costarica", il commento di Suarez, in carica dal giugno del 2021. Ai Mondiali in Qatar, a cui il Costarica si è qualificato battendo 1-0 la Nuova Zelanda nello spareggio 'intercontinentale', i 'Ticos' faranno parte del gruppo E assieme a Spagna, Germani e Giappone.

