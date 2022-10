Cozzoli, grande soddisfazione per la nomina di Abodi

ROMA, 21 OTT - "Esprimo grandissima soddisfazione per la nomina di Andrea Abodi come ministro dello Sport e delle Politiche giovanili. E' un'ottima notizia che lo sport possa sedere in consiglio dei ministri con le competenze e le esperienze di un uomo cresciuto in questo mondo". Lo afferma il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli. "Sono certo che Sport e Salute - prosegue Cozzoli - rafforzerà con il nuovo ministro il suo ruolo di braccio operativo del Governo per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita. Con particolare attenzione alla crescita dei giovani attraverso la cultura sportiva. Ad Andrea Abodi vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro, per continuare una proficua collaborazione", conclude.

