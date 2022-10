Cozzoli, il diritto allo sport è il miglior investimento

FIRENZE, 10 OTT - "Lo sport è il miglior investimento sul futuro e noi siamo qui per mettere al centro il diritto allo sport. E lo facciamo con fatti concreti". A dirlo il presidente e ad di Sport e salute, Vito Cozzoli, a margine della tappa di Firenze (la 20/a) del road show di Sport e salute. Sui progetti, Cozzoli ha ricordato quanto fatto con i ragazzi, con il connubio sport-scuola: "Nello scorso anno scolastico - ha affermato - abbiamo fatto fare sport nella scuola primaria a 1,7 milioni di bambini, non è mai successo nella storia del nostro Paese. Si tratta di tutte iniziative concrete che denotano l'anima sociale di Sport e salute". "La società di cui sono presidente e amministratore delegato - ha poi spiegato - ha la responsabilità di contribuire al cambiamento culturale del Paese. Lo sport genera comunità, crea integrazione e incide sul pensiero dei tempi che passano: è un'opportunità per sanare divari sociali e territoriali, abitua alla convivenza ed al confronto".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA