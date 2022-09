Cozzoli, lo sport aiuta i giovani ad abbracciare valori positivi

ROMA, 29 SET - "Il cammino dello sport aiuta i giovani ad abbracciare valori universali, positivi, utili per la loro crescita e per la loro formazione. Questo cammino può incrociare quello della fede all'interno di un ambito valoriale comune". Così il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli, a margine del Convegno in Vaticano "Sport for All" in programma oggi e domani. "Sport e Salute è onorata di partecipare agli incontri e promuovere la filosofia dello sport inteso come strumento per il benessere psico-fisico, l'inclusione e la solidarietà. Lo sport come diritto di tutti e per tutti. Per questo abbiamo disseminato l'Italia di progetti sociali tra le persone e le comunità dei territori. Quella di oggi è un'occasione di confronto e dialogo preziosa", ha concluso Cozzoli.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA