Cozzoli, non si perda mai anima sociale dello sport

ROMA, 13 DIC - "Lo sport assume anche una dimensione di 'fattore sociale' che interessa la nostra società nelle sue molte declinazioni e può assumere un ruolo fortemente educativo, soprattutto per le generazioni più giovani". Così Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute durante la presentazione del progetto "Roma Sport Sociale" presso la Scuola dello Sport, un docu-reportage in sei puntate realizzato da Sportmemory con il supporto della Regione Lazio. "Vogliamo - ha spiegato Cozzoli - che non si perda mai l'anima sociale dello sport, che è un motore necessario per l'inclusione, coesione e connessione identitaria. Dobbiamo far sì che le nuove generazioni comprendano anche il valore formativo e educativo, la dimensione sociale dello sport".

