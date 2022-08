CR7 sempre meno sopportato dai compagni dello United

ROMA, 10 AGO - Cristiano Ronaldo e il Manchester United sono sempre più lontani. Il portoghese sta cercando una squadra per lasciare i 'Red Devils', dov'era stato riaccolto da grande protagonista e dov'è maturato calcisticamente. 'CR7' è sempre meno sopportato dai compagni di squadra e, secondo quanto scrive il Sun, buona parte dello spogliatoio vorrebbe non vederlo più. I suo attuali compagni, riferisce il giornale, non ne possono più di certi atteggiamenti da primadonna dell'ex juventino, al punto che molti di loro gradirebbero vederlo partire, in modo da evitare altre spaccature in seno allo spogliatoio. Ronaldo ha ancora qualche amico nello United, ma molti giocatori sono contro di lui. La situazione, in poche parole, è poco edificante in vista della nuova stagione, che in Premier League è cominciata con una sconfitta casalinga per la squadra affidata all'olandese Erik Ten Hag.

