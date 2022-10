CR7 un caso, rischia la multa per aver lasciato il campo

ROMA, 20 OTT - I rapporti fra Cristiano Ronaldo e il Manchester United restano sempre tesi. Ieri il gesto del portoghese di abbandonare il terreno di gioco per raggiungere gli spogliatoi prima della fine della sfida di Premier fra i 'Red devils' e il Tottenham, vinta 2-0 dai padroni di casa, non è passato inosservato. Secondo il quotidiano spagnolo As, il club inglese sanzionerà 'CR7' e non solo con una multa: per il cinque volte Pallone d'Oro possibile anche la mancata convocazione per il match contro il Chelsea. Dopo le ultime due partite, in Europa League contro l'Omonia e nel week-end scorso contro il Newcastle, l'allenatore olandese Erik Ten Hag ha relegato il 37enne portoghese in panchina. Un gesto che non è piaciuto a Ronaldo, al quale è stato preferito Elanga come sostituto di Jadon Sancho. Dopo un lungo riscaldamento, l'attaccante è tornato negli spogliatoi prima della fine della partita.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA