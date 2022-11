Cristiano Ronaldo e il Manchester United ai titoli di coda: lui attacca il club e i tifosi lo scaricano

«Mi sento tradito». Cristiano Ronaldo e il Manchester United sono ai titoli di coda: in un’intervista a Talk Tv, il cinque volte Pallone d’Oro non nasconde il suo disagio nei Red Devils. «Ho sentito che alcune persone non mi volevano qui, non solo in questa stagione, ma anche in quella passata», svela il 37enne fuoriclasse portoghese. Che non lesina "accuse" anche al tecnico Erik Ten Hag, che spesso lo ha tenuto fuori: «Non mi rispetta, e se non hai rispetto per me, non ne avrò mai per te».

Pubblicità

CR7 non sfugge nemmeno all’ex compagno di squadra Wayne Rooney, che lo ha criticato pesantemente: «Non so perché lo abbia fatto, probabilmente perché ha finito la sua carriera e io gioco ancora ai massimi livelli». Poi, ridendo: «Non dirò che sono più bello di lui. Cosa che è vera...».

Ronaldo esamina poi in modo critico la situazione dello United: «Penso che i tifosi dovrebbero sapere la verità. Voglio il meglio per il club. Ecco perché sono venuto al Manchester United».

«Ma ci sono cose internamente che non ci aiutano ad arrivare al livello del City, del Liverpool e ora anche dell’Arsenal. Un club di queste dimensioni dovrebbe essere al top secondo me, e purtroppo non è così Da quando Sir Alex (Ferguson, ndr) se ne è andato, non ho visto alcuno sviluppo in questo club. Niente è cambiato. Come diceva Picasso, devi distruggere per ricostruire e se iniziano con me, per me non è un problema. Amo il Manchester United, amo i suoi tifosi, sono sempre al mio fianco - termina l'ex campione di Real Madrid e Juventus - Ma se vogliono fare le cose in modo diverso, devono cambiare molte, molte cose».

Parole che non hanno tardato a creare malumori nell'ambiente del ManUtd. E anche i tifosi, a guardare i commenti sui social, non hanno preso bene le parole del portoghese: «Prima Ronaldo andrà via e meglio sarà - scrive un supporter su twitter-. Sta creando un clima di cui la squadra non ha bisogno, senza di lui le cose non possono che migliorare. Ciò che ha detto è vergognoso». Sono poi tanti i tifosi che sottolineano lo scarso aiuto che CR7 ha dato allo United da quanto è tornato a indossare la maglia dei Red Devils dopo l'esperienza alla Juve. Altri invece si rammaricano per come il fuoriclasse portoghese sta chiudendo la sua carriera: «Sta rovinando la sua reputazione di calciatore e di persona a causa del proprio ego - afferma un fan sui social - . È triste che la sua carriera si chiuda così», «Cristiano sta mostrando di non essere professionale, - gli fa eco un altro - mi auguro vada via il prima possibile. La squadra gioca molto meglio senza di lui».

La situazione di Ronaldo è stata analizzata questa mattina anche da Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, sollecitato a parlare della vicenda a Radio Anch’io lo sport, su RadioRai. «L'arrivo di CR7 alla Juve? All’interno di un club possono esserci posizioni diverse, ma questo non vuol dire che io ero contrario totalmente al suo arrivo a Torino. Ronaldo era un’icona, è un campione, poi bisogna valutare l’operazione anche in un contesto economico-finanziario, però quello non è stato l’elemento di divorzio fra me e la Juventus. Credo che il mio ciclo fosse verso la fine, il mondo del calcio è bello anche da questo punto di vista».

«Lo sfogo di Ronaldo contro lo United? Credo che faccia parte dell’amore e della passione che ha per il calcio - dice Marotta -: per lui questo sport ha rappresentato tutto, difficile convivere con un declino, soprattutto fisico, perché l’anagrafe non si cancella e a 37 anni i riflessi agonistici sono diversi, si fa molta più fatica e le scelte degli allenatori sono condizionate. Non è facile per i grandi campioni accompagnarsi verso la fine della carriera. Posso capirlo sotto il profilo umano, ma dall’altra parte c'è una programmazione societaria che va rispettata».

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA