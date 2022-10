Cristiano Ronaldo firma 700/o gol con i club e lo United vince

ROMA, 09 OTT - Il ritorno al gol in Premier League per Cristiano Ronaldo coincide con l'ennesimo record personale: l'asso portoghese, infatti, contro l'Everton - sul terreno di Goodison Park, a Liverpool - ha firmato il gol numero 700 della propria carriera, se si contano solo le marcature con le squadre di club. CR7 ha tagliato questo traguardo 20 anni e 2 giorni dopo la prima rete realizzata con la maglia dello Sporting Lisbona. Grazie al suo gol odierno, il primo nella Premier di questa stagione, il Manchester United ha vinto sul campo dell'Everton per 2-1: i padroni di casa erano passati in vantaggio con Iwobi al 5' pt, ma sono sono stati raggiunti da Santos al 15' pt. Al 44' pt è poi arrivata la marcatura di Cristiano Ronaldo.

