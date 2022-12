Cristiano Ronaldo ha firmato con l'Al Nassr

(ANSA-AFP) - ROMA, 30 DIC - Cristiano Ronaldo ha firmato un contratto di due anni e mezzo, fino a giugno 2025, con l'Al-Nassr. Lo ha annunciato il club saudita. "Non vedo l'ora di scoprire un nuovo campionato di calcio in un Paese diverso", afferma Ronaldo, citato sull'account Twitter del suo nuovo club e posando con la nuova maglia, gialla e blu, con il suo solito numero 7. "La visione dell'Al-Nassr è molto stimolante e sono lieto di unirmi ai miei compagni di squadra, in modo che insieme possiamo raggiungere maggiori successi", afferma ancora nella dichiarazione sul sito del club il portoghese, ora protagonista di uno più clamorosi trasferimenti della storia per l'incredibile ammontare dello stipendio, stimato in 200 milioni di euro in due anni e mezzo. "Si sta scrivendo la storia. Questo trasferimento - scrive invece il club di Riad - non solo ispirerà il nostro club a raggiungere un successo ancora maggiore, ma ispirerà il nostro campionato, il nostro paese e le future generazioni di ragazzi e ragazze a dare il meglio". (ANSA-AFP).

