ROMA, 30 APR - "Forever Love...". E' il messaggio postato da Cristiano Ronaldo sul proprio account ufficiale di Instagram, a corredo di una foto in cui tiene fra le braccia uno dei gemellini avuti dalla compagna. La piccola è nata senza complicazioni, ma il maschietto invece non ce l'ha fatta, come annunciato dallo stesso portoghese il 18 aprile scorso.

