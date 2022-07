ROMA, 31 LUG - Jannik Sinner ha vinto il torneo Croatia Open a Umago battendo in finale in tre set il favorito n.1 e campione uscente Carlos Alcaraz col punteggio di 6-7, 6-1, 6-1. L'altoatesino, alla ottava finale in un torneo Atp, ha riportato la settima vittoria, mentre per lo spagnolo, da domani n.4 al mondo, era la sesta del 2022.

