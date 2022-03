Ct dell'Olanda van Gaal positivo al covid

ROMA, 22 MAR - Il ct dell'Olanda, Louis van Gaal è risultato positivo, al Covid e con tutta probabilità non sarà in panchina sabato prossimo nell'amichevole in programma con la Danimarca ad Amsterdam. Lo ha reso noto la Federcalcio olandese, informando che la squadra sarà seguita in questi giorni di preparazione dagli altri componenti dello staff tecnico. Nel programma della nazionale arancione c'è poi anche un'amichevole con la Germania, la prossima settimana. Tutti i giocatori e il personale sono risultati negativi al coronavirus nei testi effettuati ieri al loro arrivo al campo di allenamento di Zeist mentre van Gaal. 70 anni, si è presentato col raffreddore ed altri sintomi" e oggi è emersa la positività. All'amichevole di sabato rischia di dover rinunciare a causa del covid anche Christian Eriksen, il centrocampista danese che era tra i protagonisti più attesi del match, segnando il suo ritorno in nazionale a oltre nove mesi dal drammatico arresto cardiaco subito in campo mentre giocava Europei.

