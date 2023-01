Da Abodi a Gravina, in tanti per l'addio a Tavecchio

ROMA, 30 GEN - La maglia della Pontelambrese appoggiata sulla bara ha accompagnato l'ultimo saluto a Carlo Tavecchio, l'ex presidente della Federcalcio morto sabato. Tante le personalità che hanno voluto essere presenti al funerali, celebrati nella chiesa parrocchiale di Ponte Lambro: dal ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, all'attuale presidente della Figc, Gabriele Gravina, il suo vice, Umberto Calcagno, il n.1 della Lega Dilettanti, Giancarlo Abete, il presidente del Torino e del gruppo Rcs, Urbano Cairo, l'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta, Damiano Tommasi, il vicepresidente del Monza, Adriano Galliani, l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, l'assessore regionale lombardo, l'olimpionico Antonio Rossi, il presidente dell'Associazione allenatori, Renzo Ulivieri, e poi il vice segretario dell'Uefa Giorgio Marchetti e tutti i presidenti dei Comitati regionali e il presidente del Coni lombardo, Marco Riva, Demetrio Albertini e Pierluigi Marzorati. A officiare il paroco, don Stefano Dolci, che nell'omelia ha ricordato quanto fatto da Tavecchio nel mondo sportivo e non solo, sottolineando il suo impegno per il volontariato e per i giovani.

