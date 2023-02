Da All Star Game Nba arriva il 'forza Milan' di Paolo Banchero

MILANO, 17 FEB - Paolo Banchero come Danilo Gallinari e com'era anche il grande Kobe Bryant: tifoso del Milan. Infatti alla vigilia di Monza-Milan, in programma alle 18 di sabato allo U-Power Stadium, i rossoneri ricevono il supporto di Banchero, n.1 dell'ultimo draft della Nba, quando è stato scelto dagli Orlando Magic di cui è già diventato una delle stelle al punto da essere in lizza per il premio di rookie dell'anno. Il cestista italoamericano, impegnato nell'All Star Game 2023 a Salt Lake City, ha infatti svelato di essere tifoso rossonero facendosi immortalare con maglia del Milan. "Non vedo l'ora - ha spiegato - di venire allo stadio e conoscere la squadra: forza Milan".

