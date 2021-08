Da CR7 a MK7: per il dopo Ronaldo alla Juve c'è Moise Kean  

Sarà Moise Kean a colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Cristiano Ronaldo. I media d’Oltre Manica confermano che l’attaccante cresciuto nel settore giovanile bianconero tornerà a Torino: accordo con l’Everton per un prestito biennale con obbligo di riscatto a circa 20 milioni di euro. Kean era stato ceduto dalla Juve ai Toffees nell’estate 2019 per 30 milioni ma il 21enne attaccante azzurro, che aveva firmato un quinquennale, non è mai riuscito a imporsi (due gol in 29 partite nella prima stagione), tanto da essere ceduto la scorsa stagione in prestito al Psg dove invece era riuscito a rilanciarsi (18 reti in 40 gare). Rientrato a Liverpool, aveva collezionato fin qui due presenze, rimediando un rosso in Coppa di Lega martedì scorso contro l’Huddersfield.

