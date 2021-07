Da Tokyo "pioggia" di medaglie per l'Italia: arrivano oro, argento e bronzo

Pioggia di medaglie nella mattinata di Tokyo per l'Italia, che conquista il secondo oro della sua Olimpiade con il doppio pesi leggeri donne di canottaggio, un argento negli 800 stile libero con Paltrinieri e un bronzo nel doppio pesi leggeri uomini, portando il medagliere a uomini quota 18. A compiere l'impresa della conquista dell'oro, Federica Cesarini e Valentina Rodini, che hanno concluso la gara davanti a Francia e Olanda. Il secondo oro dopo il primo conquistato nel taekwondo alla prima giornata di da Vito Dell'Aquila, è stato ottenuto dalle azzurre al fotofinish con soli 14 centesimi di vantaggio sulla Francia: «è stata un'emozione incredibile - ha detto Federica Cesarini - io non avevo capito niente di quello che era successo, ma ora " sono in pace" ».

Grande prestazione anche per Gregorio Paltrinieri, anzi «più di un miracolo» come ha descritto lui stesso gli 800 stile libero, finale concluso al 2/o posto dietro all'americano Robert Finke. L'argento di Paltrinieri assume ancora più valore se si pensa che nel mese di maggio l'azzurro si era dovuto fermare per un mese perché affetto da mononucleosi. Con Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta, l'Italia ha conquistato anche la medaglia di bronzo nella gara di canottaggio del doppio pesi leggeri, alle spalle di Irlanda e Germania.

Continua intanto il percorso netto della nazionale italiana di pallavolo femminile , che nella terza giornata ha battuto l'Argentina per tre set a zero (25-21, 25-16, 25-15). Azzurre col vento in poppa anche nel fioretto femminile a squadre, dove l'Italia ha conquistato la semifinale battendo per 45 a 32 l'Ungheria. Deluso invece il nuotatore Alessandro Miressi, sesto nella finale dei 100 stile libero vinta dalla star americana Caeleb Dressel. Fuori da Tokyo 2020 una dei portabandiera italiani, Jessica Rossi, solo ottava nelle qualifiche della fossa olimpica e fuori dalla finale. Colpisce ancora i Giochi il Covid: Olimpiade finita prima di cominciare infatti per il campione del mondo di salto con l'asta, Sam Kendricks, risultato positivo al test.



