Dakar: moto; Luciano Benavides vince 11/a tappa, Howes leader

ROMA, 12 GEN - L'argentino Luciano Benavides (Husqvarna) ha messo a segno il suo terzo successo alla Dakar-2023, vincendo giovedì l'11/a tappa nella categoria moto, consentendo così allo statunitense Skyler Howes, suo compagno di squadra, di tornare in testa alla classifica generale. Benavides è uscito vittorioso dalla prima delle due tappe della maratona (274 km di speciale, senza assistenza) in un oceano di sabbia e dune, davanti all'australiano Daniel Sanders (GasGas), giunto secondo a 1'38'', all'australiano Toby Price (Ktm), terzo a 1'56'', mentre Howes ha chiuso quarto a 2'09''. In classifica generale, a tre tappe dalla conclusione della corsa, Howes ha 28'' di vantaggio su Price e 2'44'' su Kevin Benavides, il maggiore dei fratelli argentini, che gareggia in sella ad una Ktm, oggi solo decimo.

