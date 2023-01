Dakar: Van Beveren vince in moto, Al-Attiyah tra le auto

ROMA, 05 GEN - All'indomani del suo 32esimo compleanno il francese Adrien Van Beveren ha vinto nella categoria moto la 5a tappa della Dakar 2023, un anello di 643 km attorno a Hail (nel nord dell'Arabia Saudita) e ha conquistato il primo successo. Al via dei 373 km della speciale, disputata tra le dune, il pilota Honda ha approfittato dei problemi di navigazione dei primi per precedere il compagno di squadra, il cileno José Ignacio Cornejo, di 13" e di 5'13" il californiano Mason Klein (KTM). L'australiano Daniel Sanders (GasGas), che era in testa alla classifica generale, ha chiuso la tappa solo 21/o (con un ritardo di 26'56"), precipitando all'ottavo posto (staccato di 13'18"). La gara ora è guidata dall'americano Skyler Howes (Husqvarna), in vantaggio di 2'32" sull'argentino Kevin Benavides (KTM) e di 10'24" sul 21enne connazionale Mason Klein. Tra le auto il qatariota Nasser Al-Attiyah, detentore del titolo, ha intascato la seconda vittoria di tappa al volante della sua Toyota, confermandosi al vertice della classifica generale. L'Audi ibrida si è piazzata al secondo e terzo posto, con Carlos Sainz rispettivamente a 1'57" e Stéphane Peterhansel a 3'44" da Al-Attiyah. Il qatariota guida la generale con 22'36" di vantaggio su Peterhansel e 27'1" sul saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA