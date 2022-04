Daniele Cazzaniga entra a far parte della squadra al fianco di Giuseppe Nicolosi e Davide Di Benedetto nel team Krypton Motorsport

La prima gara del Campionato Italiano Granturismo si avvicina e il team Krypton Motorsport composto dai due siciliani Giuseppe Nicolosi e Davide Di Benedetto si allarga. Fa il suo ingresso nell’equipaggio anche Daniele Cazzaniga, esperto pilota professionista di Monza con un curriculum di prestigio. Cazzaniga quest’anno corre nel Porsche Mobil1 Supercup e alternerà le gare del prestigioso Monomarca Mondiale Porsche con i 4 appuntamenti del GT italiano Endurance. Per l’equipaggio si tratta di un colpo da novanta, Cazzaniga aggiungerà esperienza e talento.

Pubblicità

«Corro con Porsche dal 2017 - ha dichiarato Daniele Cazzaniga - per me si tratta della prima partecipazione al GT Italiano con il marchio di Stoccarda avendo corso nel 2019 nella categoria GT3 con Lamborghini. Sono molto felice di dividere la nostra 991 GT3 Cup gen.2 con Giuseppe Nicolosi e Davide Di Benedetto, che ringrazio molto per l’opportunità. Credo che insieme potremo raggiungere traguardi prestigiosi e ambire a lottare per il campionato GT Cup. La squadra è forte e pronta a debuttare in terra siciliana».

Il team parteciperà al Campionato Endurance, la nuova squadra verrà presentata a breve, è già stata svelata la livrea dell’auto. Il debutto per l’equipaggio sarà a Pergusa, dove la serie Endurance aprirà la stagione agonistica dal 12 al 15 maggio prossimi. Il campionato proseguirà, poi, al Mugello 14-17 luglio, Vallelunga 15-18 settembre, mentre il gran finale sarà in programma a Monza dal 6 al 9 ottobre prossimi, con un gara di 2 ore per ognuno dei quattro appuntamenti.

«Sono felice che Daniele entri a far parte del nostro equipaggio - ha commentato Giuseppe Nicolosi - il nostro rapporto dura da molti anni e il nostro obiettivo era far parte della stessa squadra. Con lui, il Team acquisisce talento, esperienza e prestigio, vogliamo divertirci e rendere orgogliosi tutti coloro che credono in noi, a partire dai nostri sponsor».

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA