Datome, Banchero è super ma bombardato di aspettative

MILANO, 06 FEB - "Paolo Banchero è un talento di livello assoluto che non possiamo permetterci di non convocare, ma questo ragazzo lo si sta bombardando di troppe aspettative. L'augurio è che venga al Mondiale con l'Italia, che sia contento di farlo, che si diverta e ci dia una mano ma bisogna dargli la tranquillità di fare la scelta che riterrà più opportuna. L'Azzurro lo devi volere, vale per tutti". E' il pensiero di Gigi Datome sulla telenovela Banchero, espresso all'ANSA dopo la presentazione ufficiale del Gruppo Giovani Librai dell'Ali nella sede di ConfCommercio a Milano. "Lui oggi non sa se disputerà il Mondiale con noi e ogni cosa che dice viene strumentalizzata, come se fosse un sì o come se fosse un no - aggiunge il capitano dell'ItalBasket -. Deve solo capire cosa è intenzionato a fare". Datome inoltre conferma di dover attendere il termine della stagione per sciogliere i dubbi sulla propria partecipazione: "Non ho più vent'anni. Sono decisioni che posso prendere solo a fine stagione, per come mi sento e mi sono sentito. Il rapporto con Pozzecco è così diretto e cristallino che faremo la scelta migliore per la Nazionale. Ho avuto finora una stagione difficile, voglio dare una mano all'Olimpia anche per essere convocabile per il Mondiale".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA