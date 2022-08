Dazn-Tim firmano, app pronta a sbarcare su Sky

ROMA, 03 AGO - Dazn e Tim hanno appena firmato l'accordo per la fine del loro rapporto di esclusiva: gli appassionati di calcio e sport dunque ora potranno vedere i contenuti su più piattaforme. Lo apprende l'ANSA. L'Ott, titolare tra l'altro dei diritti della serie A di calcio, e Tim hanno ridisegnato l'accordo di distribuzione per la trasmissione dei contenuti sportivi, che apre allo sbarco della piattatorma Dazn su Sky. I tifosi infatti potranno continuare a seguire le partite su TimVision ma la nuova strategia di mercato apre le porte agli altri player. In vigore dalla prossima stagione, l'accordo guiderà l'ulteriore crescita del leader dello streaming sportivo nel mercato italiano, tra i più importanti in Europa, garantendo una distribuzione capillare dei contenuti e il raggiungimento del maggior numero possibile di appassionati di sport.

