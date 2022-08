De Jong resterà nel Barcellona, ma 'spalma' il proprio ingaggio

ROMA, 27 AGO - Frenkie De Jong resterà nel Barcellona, dove ha sempre detto di voler giocare. Secondo il quotidiano Sport, intatti, l'olandese, che ha rifiutato a più riprese il trasferimento in Premier League (Manchester United), ha accettato la riduzione dello stipendio, andando incontro alle esigenze economiche del club catalano, da tempo in difficoltà. De Jong potrebbe essere premiato dai dirigenti blaugrana con il prolungamento del contratto, in modo da 'spalmare' l'attuale ingaggio in più stagioni. Lo stesso hanno fatto altri giocatori del Barcellona nei mesi scorsi, salvando il club dal crack.

