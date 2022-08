MILANO, 02 AGO - Charles De Ketelaere è a Casa Milan per firmare il contratto con il club rossonero. Il belga, arrivato nella notte a Linate, questa mattina ha svolto le visite mediche e ricevuto l'idoneità sportiva. Nel tardo pomeriggio ha raggiunto la sede del club per le firme di rito. Si attende dunque solo l'ufficialità dell'acquisto a titolo definitivo del trequartista belga per circa 35 milioni di euro.

