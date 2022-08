De Ketelaere, emozionato dall'interesse del Milan

MILANO, 02 AGO - "Sono un ragazzo che di solito è calmo ma ero molto emozionato dell'interesse del Milan. Non sapevo come reagire": sono le prime parole di Charles De Ketelaere da giocatore del Milan, pubblicate sul profilo Instagram del club rossonero. "Dicono che non si può immaginare finché non sei qui. Quando lo senti e vedi i tifosi - spiega il belga - finché non senti il vero calore di questo club e la passione. È diverso dal semplice parlane".

