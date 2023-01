De Siervo, richiamato Dazn a rispetto obblighi contrattuali

MONZA, 11 GEN - "Abbiamo fatto un richiamo molto severo agli obblighi contrattuali, noi siamo parte danneggiata. Dazn è stata richiamata ai propri doveri, ci sono stati in un anno e mezzo tre problemi diversi per matrici differenti". E' quanto ha detto l'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, sui recenti disservizi di Dazn. Ieri si è tenuto l'incontro con i vertici aziendali e i ministri Abodi e Urso: "C'è stato un grave disservizio, ma ci è stato assicurato che il problema non si ripeterà più", ha spiegato De Siervo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA