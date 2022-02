De Zerbi e il suo staff in Italia dopo un viaggio-odissea da Kiev: «Ma il nostro pensiero va all'Ucraina, stop alla guerra»

Un viaggio nella notte, in treno, l'arrivo in Ungheria alle prime luci dell'alba, il tentativo di trovare un volo per tornare in Italia, l'atterraggio alle 14,10 a Bergamo. L'odissea di Roberto De Zerbi, tecnico dello Shakhtar Donetsk e dei collaboratori tecnici Paolo Bianco e Davide Possanzini, ha registrato un lieto fine.

Dal giorno in cui a Kiev è scoppiata la guerra e fino a poche ore fa, lo staff tecnico italiano del club ucraino, che comprende i tre ex giocatori del Catania, ha vissuto nei sotterranei dell'hotel che ospitava la squadra reduce dal ritiro invernale in Turchia. Sono stati giorni interminabili, di grande paura, di incertezze. Fino a quando, ieri, si è palesata la possibilità di un trasferimento che è avvenuto in gran segreto. I tre ex rossazzurri, così come tutto lo staff tecnico, hanno staccato i contatti con l'Italia per trasferirsi senza essere intercettati.

De Zerbi ha prima atteso che i sui calciatori brasiliani fossero al sicuro (erano stati trasferiti il giorno prima), poi si sono mossi grazie all'intervento dell'ambasciata e dei vertici italiani della Federcalcio e alla mediazione della Fifa. In tarda mattinata, Paolo Bianco ha pubblicato una foto che ritrae tutto lo staff tecnico del club ucraino in un aeroporto di Budapest.

De Zerbi e il club hanno anche diffuso un video in cui esaltano l'orgoglio del popolo ucraino: “Siamo quasi tornati a casa e siamo contenti perchè riabbracciamo le nostre famiglie. Ma non saremo contenti fin quando il popolo ucraino non sarà libero. Stop alla guerra”. Alle 14,15 il messaggio fattoci recapitare da Paolo Bianco, collaboratore di De Zerbi, un altro dei protagonisti del salto in A del Catania nel 2006: “Siamo a Bergamo, siamo atterrati. Stiamo bene”.

