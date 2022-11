Denunce ginnaste, Abodi incontra domani Malagò e n.1 federazione

ROMA, 01 NOV - Il ministro dello sport e dei giovani, Andrea Abodi - apprende l'ANSA - incontrerà domani mattina nella sede del ministero il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e quello della federginnastica, Gherardo Tecchi, per affrontare il tema delle denunce presentate nei giorni scorsi da alcune atlete della ritmica. La vicenda riguarda due ex azzurre della ritmica, Nina Corradini e Anna Basta, che - come riportato da Repubblica in questi giorni - hanno denunciato maltrattamenti psicologici negli anni in cui hanno frequentato l'Accademia di Desio. La federginnastica aveva chiesto alla procura federale di fare luce sottolineando che la "la FGI non tollera alcuna forma di abuso ed è sempre al fianco di tutti i propri tesserati". Tra le accuse le due ginnaste parlano di offese e umiliazioni da parte delle allenatrici federali per soddisfare i parametri del peso della squadra azzurra di ritmica. Il caso è finito sul tavolo del sostituto procuratore di Brescia Alessio Bernardi dopo l'esposto presentato dalle due atlete, in cui però non compaiono nomi di allenatori o dirigenti.

