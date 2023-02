Denunce ginnaste: Tecchi, 'Maccarani ha capito lezione'

ROMA, 03 FEB - "Io nei confronti di Emanuela Maccarani devo essere garantista, altrimenti mi sostituirei alla giustizia ed è la cosa più sbagliata che io possa fare. Penso che lei ha capito la lezione, poi la giustizia ordinaria e sportiva faranno il loro corso". Lo ha detto il presidente della Federginnastica, Gherardo Tecchi, in riferimento al futuro dell'allenatrice della nazionale di ritmica dopo la sospensione dal ruolo di dt durante l'evento "la nostra storia e il nostro futuro" al Coni. "Se Emanuela Maccarani va sostituita? Io non devo sostituire nessuno - ha aggiunto Tecchi - Attualmente la Maccarani è l'allenatrice della nazionale assieme a Tishina e Patriarca. Aggiungeremo una quarta persona, in settimana scioglierò questa riserva, per essere tranquillo. Non so cosa succederà a livello di giustizia sportiva e ordinaria. Come presidente e come direttore tecnico ad interim, devo guardarmi le spalle. Deve essere una persona ben accetta alla Maccarani visto che ci dovrà lavorare insieme e dovranno condividere gli stessi sistemi di allenamento. Nel caso succedesse qualcos'altro dovrà sostituirla". In chiusura, Tecchi ha annunciato: "Terrò la carica ad interim fino a fine anno".

