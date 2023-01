Denunce ginnaste:Tecchi,Maccarani resta coach ma non dt

ROMA, 12 GEN - "La direzione tecnica alla Maccarani non è stata confermata, la prendo io ad interim. È una decisione mia dopo aver sentito anche il presidente Malagó. Lei continuerà solo ad allenare la squadra nazionale". Lo ha detto Gherardo Tecchi, presidente della Fgi, dopo il consiglio federale svoltosi al Coni che decideva del futuro della dt e allenatrice della ginnastica ritmica Maccarani, accusata di maltrattamenti e abusi psicologici dopo le denunce di alcune ex ginnaste. Parlando ancora della sospensione della Maccarani da dt della Nazionale e della sua conferma come allenatrice delle Farfalle, Tecchi ha aggiunto: "Ho sentito il Coni, ho sentito il consiglio federale, abbiamo sentito anche la psicologa del centro di Desio e la capitana Maurelli che è stata fantastica. Ha presentato le problematiche da vero capitano. Alla fine il consiglio si è ritrovato su questa decisione. O meglio: mi ha consigliato, ma la decisione l'ho presa io". Il presidente della Fgi, diventando dt della nazionale ad interim, nel prossimo consiglio federale del 2 febbraio dovrà dunque dare l'incarico alla Maccarani come allenatrice della nazionale italiana di ritmica. Poi Tecchi spiega: "L'abbiamo sospesa da direttrice tecnica anche per darle la possibilità di difendersi meglio. Noi abbiamo la massima fiducia nella giustizia sportiva e nella procura di Monza. Speriamo facciano il fretta. Da oggi siamo tranquilli". Conclude parlando sulla scelta della Maurelli di rinunciare al nome "Farfalle" per la nazionale: "Questo non lo decide la Maurelli, lo dice la gente".

