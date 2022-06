Di Maria, la Roma non mi interessa, Juve? sto riflettendo

ROMA, 25 GIU - "No, questa non mi interessa". È la reazione di Angel Di Maria alla vista della maglia della Roma, mostratagli dal presentatore del programma di Espn 'Playroom', che tira puoi fuori una casacca della Juventus. "Questa arriva a proposito - è la reazione del 'Fideo' , che così esce allo scoperto -. È il club più grande d'Italia, ed è una delle squadre interessate a me. Al momento sto riflettendo, però mi concentro di più sulle vacanze e la famiglia". Di Maria, 34 anni, che nell'intervista indossa una canottiera dei Detroit Pistons della Nba, ha promesso di dare una risposta a breve, ma sembra fermo sulla richiesta di un contratto di un anno, perché poi vuole chiudere la carriera andando a giocare nel Rosario Central, sua squadra del cuore, ora allenata da Carlitos Tevez.

