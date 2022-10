Dieci talenti siciliani ai tricolori Under 17

Saranno dieci i talenti siciliani del sollevamento pesi che hanno staccato il pass per i tricolori Under 17 in programma il 19 e 20 novembre a Biella. Del gruppo oltre al nisseno Claudio Scarantino, classe 2006, già sulle orme del papà-allenatore Giovanni e del fratello Mirco (in due in azzurro in ben cinque Olimpiadi) doppio argento ai tricolori Assoluti 2022, ci sarà anche il giovane catanese Salvatore Samuel Cocuzza, classe 2009, capace ad appena 13 anni di staccare il pass per le finali tricolori Under 17 di Biella e quello per le finali tricolori Under 13 di Pordenone del 18 dicembre.

Mirco, Claudio e Giovanni Scarantino il giovane talento etneo Salvatore Samuele Cocuzza

Da oggi Salvatore Samuele Cocuzza insieme a Leandro Meli, classe 2006, talento nisseno dell'Asd Club Atletico Ercole, sarà impegnato in uno stage nazionale al Centro di Preparazione Olimpica di Roma. Cocuzza è tesserato con la società nissena Nucleo Della Gioventù e si allena oltre che con il papà Alessandro, anche lui in passato pesista siciliano di valore, con il maestro Giovanni Scarantino e fa parte del Centro Federale Nazionale di Caltanissetta, diretto dal Direttore Tecnico Regionale Maurizio Sardo, come atleta di interesse della Fipe.

Bruna Nifosì (Asd City Gym Ragusa) in azione Cocuzza (Nucleo Della Gioventù Caltanissetta) in azione

I SICILIANI AI TRICOLORI U. 17. Ecco tutti i siciliani che hanno staccato il "pass" per i tricolori Under 17 del 19 e 20 novembre a Biella. 49 kg: Ettore Antonio Pilato (Asd Hector Club); Leonardo Saputo (Asd Jaguar Club) e Salvatore Samuele Cocuzza (Asd Nucleo Della Gioventù). 55 kg: Leandro Meli (Asd Club Atletico Ercole). 61 kg: Claudio Scarantino (Asd Nucleo Della Gioventù). 73 kg: Gabriele La Barbera (Gs Fiamme Oro). 96 kg: Gabriele Messina (Kobra Kai Fitness Asd). 55 kg: Eveline Biondo (Asd Reginella Sport). 71 kg: Bruna Nifosì (Asd City Gym).81 kg: Aurora Mastronardo (Iron Fit Palermo) e Giorgia Maria Fiorenza (Asd Hybrid Academy).

