Dionisi: "Il Sassuolo ha finito con qualche rammarico"

MONZA, 22 GEN - Alessio Dionisi al triplice fischio di Monza-Sassuolo commenta l'1-1 finale parlando di "prestazione positiva", ma anche sottolineando che "finiamo con rammarico". "Sì, osserva, perché le occasioni più importanti le abbiamo avute noi. Le occasioni sbagliate da Berardi? Al 70' ha abbassato i calzini, era in difficoltà fisica, ma ha fatto tantissimo per la squadra. Come sempre. È un giocatore troppo importante per essere messo in discussione". Due parole il tecnico dei neroverdi le riserva anche all'ex di giornata, Davide Frattesi: "Ha fatto molto bene, come tutta la squadra. E no, non ho paura di perderlo durante la sessione di mercato".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA