Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 l'Italia ha chiuso al quarto posto la prova a squadre di sciabola femminile. Nella finale per il terzo posto le azzurre (Irene Vecchi, Michela Battiston, Rossella Gregorio) sono state sconfitte dalla Corea per 45-42. Italiane beffate dopo essere state in vantaggio anche di 10 stoccate.



