Domenica prossima trasferta vietata a Catania per i tifosi dell'Acireale

Il prefetto di Catania in serata ha deciso di vietare la trasferta ai tifosi granata che non assisteranno, dunque, alla gara di Serie D tra il Catania e l'Acireale prevista allo stadio Massimino domenica alle 14,30. Sono stati imposti i divieti di vendita dei tagliandi ai residenti ad Acireale, Aci S. Antonio, Aci Catena, Aci San Filippo e Aci Bonaccorsi. Lo stadio sarà dunque accessibile soltanto ai tifosi di fede rossazzurra che non risiedono in quei Comuni. E in queste ore verrà anche esaminata la richiesta del Catania Ssd per aumentare la capienza che attualmente è di 16.700 posto a fronte dei 20.800 che l'impianto del quartiere Cibali potrebbe accogliere.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA