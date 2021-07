Donnarumma il miglior giocatore dell'Europeo: «Parlerò? Parlerò dopo»

«Ho vissuto questo mese e mezzo con grande tranquillità, i compagni mi sono stati vicini e ho messo tutto da parte, dedicandomi a squadra e mister. L’esperienza conta, ho qualche anno in più rispetto all’estate del 2017. Da domani parlerò». Queste le parole di Gianluigi Donnarumma, eletto miglior giocatore dell’Europeo grazie anche ai due rigori parati in finale contro l’Inghilterra. Ma c'è spazio per una dedica speciale: «Se sono il miglior giocatore del torneo è anche grazie a Bonucci e Chiellini», ha detto ai microfoni di Sky Sport.

«Siamo stati straordinari, non abbiamo mollato di un centimetro. Ce l’abbiamo fatta partendo da zero, siamo una squadra fantastica e ci meritiamo questo successo» ha detto ancora il portiere della nazionale. «Il gol poteva ammazzarci, ma noi siamo sempre attenti e non molliamo mai - ha proseguito -. Io come Buffon? Lui resta il migliore di tutti, io cerco di farmi trovare sempre pronto. Vedremo dove arriverò».



