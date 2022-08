Dopo Olimpiadi e Europei d'oro, per Tamberi le nozze con Chiara

ANCONA, 31 AGO - Dopo l'oro all'Olimpiade di Tokyo nel 2021 e il successo lo scorso 18 agosto agli Europei di Monaco nel salto in alto, a 30 anni, per il campione anconetano Gianmarco 'Gimbo' Tamberi un altro importante traguardo domani, 1settembre: il matrimonio con Chiara Bontempi, anche lei di Ancona, dopo 13 anni di fidanzamento. Altre nozze vip, quindi, per lo sport italiano legate dal 'filo conduttore' di Pesaro: quattro giorni fa a Venezia la campionessa olimpionica di nuoto Federica Pellegrini ha sposato il suo ex allenatore Matteo Giunta, originario della città marchigiana. A Pesaro, nella splendida Villa Imperiale, 'Gimbo' e Chiara, domani alle 17, si scambieranno gli anelli davanti al sindaco Matteo Ricci. Alla cerimonia con rito civile saranno presenti poco meno di 200 invitati: tra gli ospiti d'eccezione Mutaz Barshim, il saltatore qatariota con cui Tamberi condivise l'oro a Tokyo, il campione olimpico e europeo dei 100 metri Marcel Jacobs, la campionessa paralimpica di fioretto Bebe Vio e il presidente del Coni Giovanni Malagò. 'Gimbo' e consorte, che stanno mettendo su casa ad Ancona, andranno in viaggio di nozze alle Maldive con tappe poi a Singapore e Bali. Dopo la luna di miele per Tamberi obiettivo 'immediato' i Mondiali di Budapest nel 2023 e un 'pensiero' all'Olimpiade di Parigi 2024.

