DP World Tour: Crocker vince l'Hero Open, Laporta solo 41/o

ROMA, 31 LUG - Prima vittoria in carriera sul DP World Tour per Sean Crocker che in Scozia, con un totale di 266 (63 66 69 68, -22) colpi, ha fatto suo l'Hero Open. A St. Andrews, l'americano ha superato di misura l'inglese Eddie Pepperell, 2/o con 267 (-21) dopo una rimonta nel round finale che gli ha permesso di realizzare il miglior score di giornata (65, -7) insieme al francese Joel Stalter (14/o con 274, -14). Sul percorso del Fairmont St Andrews (par 72), hanno condiviso il 3/o posto, con 269 (-19), lo spagnolo Adrian Otaegui e lo scozzese David Law. Mentre ha perso terreno Francesco Laporta, da 31/o a 41/o con 278 (67 70 70 71, -10). Crocker, 25enne nato in Zimbabwe, residente a West Palm Beach (Florida) e professionista dal 2017, ha festeggiato il primo exploit in carriera sul circuito. Vittoria wire-to-wire per lo statunitense. In testa dal primo al quarto round, nelle ultime 18 buche ha realizzato cinque birdie, con un bogey. "Vincere un torneo di golf non è mai facile. Sono contento di aver coronato un sogno che cullavo da tempo", la gioia di Crocker al termine del torneo.

