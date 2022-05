Dybala: "Futuro? Sceglierò il meglio per me"

ROMA, 23 MAG - "Futuro? Non so ancora cosa farò, sceglierò il meglio per me. Questo per me è importante". Così Paulo Dybala, in scadenza di contratto con la Juventus, interviene sul proprio futuro dopo l'addio ai bianconeri e le voci sull'interesse per lui da parte di Inter e Roma. "Se ho parlato con Zanetti e Ausilio? Ho parlato con tante persone qui questa sera, ma è meglio parlare di questo evento. Le parole di Totti? Lui è un idolo per tutti, le sue parole di affetto sono belle e me le porto con piacere. Ora sono tranquillo, domani partirò per la trasferta con la Nazionale. C'è una bella partita contro l'Italia, vogliamo continuare a vincere", ha spiegato Dybala a Sky durante l'Integration Heroes Match, la partita di beneficenza che nasce con lo scopo di rilanciare l'impegno contro ogni forma di discriminazione.

