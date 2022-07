Dybala già in volo verso ritiro Roma in Portogallo

ROMA, 18 LUG - Oggi è il giorno di Paulo Dybala in giallorosso: l'argentino ha detto sì alla Roma nella notte e in questo momento è in volo su di un jet privato messo a disposizione dai Friedkin per raggiungere il Portogallo. Il volo è partito intorno alle 9, a bordo vi è anche il generale manager giallorosso Tiago Pinto. L'ex numero 10 della Juventus raggiungerà direttamente ad Albufeira i suoi nuovi compagni e il tecnico Josè Mourinho; anche le visite mediche verranno svolte in Portogallo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA