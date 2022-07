Dybala "qui per vincere, ma per lo scudetto è presto"

ROMA, 26 LUG - "Per parlare di scudetto è presto. In questo momento ci sono squadre più avanti di noi, dobbiamo lavorare con serenità. La Roma ha vinto un trofeo molto importante, ci sono ancora obiettivi importanti e la voglia è tanta. A tutti piace vincere, dobbiamo farlo partita dopo partita e più avanti vedremo dove saremo arrivati". Queste le prime parole di Paulo Dybala nella conferenza stampa di presentazione del giocatore argentino a Trigoria. "La prima cosa che avevo chiesto a Mourinho è stata cosa puntiamo a vincere. Qui c'è grande fiducia e consapevolezza. Io cercherò di dare il massimo per continuare a vincere".

