Dybala vuole prendersi la Roma

ROMA, 19 LUG - L'arrivo di Paulo Dybala alla Roma ha scatenato i supporter capitolini che sognano un tridente stellare con Zaniolo e Abraham e il fuoriclasse argentino vuole tornare a sentirsi protagonista regalando alla suq nuova squadra gol e assist. Gli esperti Sisal ritengono che Dybala possa fare la differenza tanto che l'Over 11,5 delle reti in Serie A si gioca a 1,85. Il nuovo numero 21 della Roma è riuscito in questa impresa in tre delle otto stagioni giocate in serie A, ma è anche un esperto nel mandare in gol i compagni di squadra tanto che l'Over 7,5 per gli assist è offerto a 1,85. Più difficile riuscire a superare quota 20 sommando reti e passaggi vincenti, impresa compiuta da Dybala quattro volte in Serie A: l'Under 19,5 è dato a 1,40 rispetto all'Over in quota a 2,75. Tra le specialità dell'argentino ci sono i calci di punizione, terreno di caccia di Lorenzo Pellegrini. Ma il capitano è un destro e Dybala, col mancino, può fa male ai portieri avversari tanto che l'Over 2,5 per i gol su punizione pagherebbe sei volte la posta.

