E. League: Malinovskyi mostra maglia 'no war in Ukraine'

ATENE, 24 FEB - Malinovskyi è stato l'autentico trascinatore dell'Atalanta che oggi ha battuto, fuori casa, l'Olympiacos Pireo 3-0 nei 16/i di Europa League. Dopo aver segnato il gol dl 2-0 l'ucraio ha mostrato alle telecamere una maglietta con la scritta "No war in Ukraine". Un messaggio di pace per il suo paese, che però teoricamente potrebbe costargli delle sanzioni da parte dell'Uefa se venisse considerato di contenuto politico. Malinovskyi ha poi segnato anche la rete del 3-0 della Dea contro i greci.

