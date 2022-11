E.League: Mourinho,importante vincere ma ora arrivano gli squali

ROMA, 03 NOV - "E' stata una partita veramente difficile, loro sanno giocare e hanno gente con creatività e velocità. Nel secondo tempo però siamo entrati con atteggiamento e intensità diverse. Le caratteristiche di Zaniolo ci hanno aiutato. Ai playoff incontreremo squadre di un altro livello. È importante per noi essere passati, però adesso arrivano gli squali". Così l'allenatore della Roma, Josè Mourinho, che ai microfoni di Sky Sport ha anche promosso i suoi giocatori per l'atteggiamento "sono tutti intoccabili" e si è detto molto soddisfatto della crescita di alcuni giovani. "Continuare in Europa League è un orgoglio, andare in Conference e diventare una delle più forti e candidate alla vittoria non era l'obiettivo - ha detto ancora Mourinho -, anche se magari non abbiamo le condizioni per fare la festa che abbiamo fatto l'anno scorso. Stanchi per il derby? Nella mia testa la partita più importante è sempre la prossima. Non sono stato un gran calciatore ma penso che una delle cose più importanti per recuperare le forze è la gioia di aver vinto. Domenica c'è una grande partita, che ci piace sicuramente giocare".

