E. League: Mourinho "match dominato, sbagliato gol incredibili"

ROMA, 16 FEB - "Penso che abbiamo dominato la partita, siamo sempre stati in controllo, un match tranquillo per il nostro portiere. Però abbiamo sbagliato dei gol incredibili": così ai microfoni di Sky Sport Josè Mourinho commenta il ko della sua Roma in casa del Salisburgo. "C'è anche un rigore netto per noi nel primo tempo. C'è stato un cambio di arbitro (l'olandese Higler ha sostituito all'ultimo lo svedese Nyberg, ndr), siamo stati sfortunati anche in questo - ha aggiunto - Prendere un gol a due minuti dalla fine è ingiusto, ma questo è il calcio".

