E lo Zenit San Pietroburgo lascia in panchina Rakitskyi, la star ucraina della sua difesa

Era partito titolare in tutte le precedenti sette partite. Ma ieri sera lo Zenit San Pietroburgo, la squadra peraltro per la quale fa il tifo il presidente russo Vladimir Putin, ha panchinato Yaroslav Rakitskyi, difensore ucraino che vanta anche 52 presenze in Nazionale. E’ arrivato allo Zenit nel 2019 dallo Shakhtar Donetsk, squadra oggi allenata dal tecnico italiano Roberto De Zerbi.

Rakitskyi subito dopo l’invasione russa ha pubblicato una bandiera ucraina su Instagram con un post chiarissimo: "Sono ucraino! #PeaceinUkraine #StopWar"

Zenit è un club la cui maggioranza è detenuta dal coloosso energico di Stato Gazprom.

Lo Zenit è stato eliminato dall'Europa League dal Betis Siviglia: dopo avere perso in casa per 3 a 2 i russi non sono andati oltre lo 0 a 0 in Andalusia.

Dal club al momento nessun commento.

